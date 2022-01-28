Фанаты "Крыльев Советов" присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
Фото Ultras'8
Ultras'8, фанатское объединение самарских "Крыльев Советов", выступило с заявлением в связи с грядущим введением системы Fan ID на стадионах.
"Мы, фанаты футбольного клуба "Крылья Советов", не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства,
в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введён Fan ID. Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из Книги "1984" и впредь не допустят содержание в законе фраз типа "имеется информация о намерении совершить противоправное действие", поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.
Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира. Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба "Крылья Советов", также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.
А пока, все на футбол! "Крылья Советов" - это мы!" - говорится в заявлении Ultras'8.
Ранее бойкот матчам из-за Fan ID объявили фанатские объединения "Спартака", "Зенита" и "Ростова".
Напомним, что Госдума России приняла соответствующий закон 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.
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