Фанаты "Лацио" оскорбляли Балотелли на расовой почве

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Фанаты "Лацио" оскорбляли Балотелли на расовой почве

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расовым нападкам со стороны болельщиков "Лацио".

Инцидент произошел в первом тайме матча между "Брешией" и "Лацио" (1:2). Фанаты гостей оскорбляли Балотелли на расовой почве. Игрок поспешил сообщить об этом арбитру, в итоге матч был приостановлен не несколько минут.

"Болельщики "Лацио", которые находились сегодня на стадионе, - позор вам!" - заявил Балотелли после матча.

В этом сезоне Балотелли провел 13 игр, в которых забил 5 голов.

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