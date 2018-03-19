Фанаты "Лацио" вышли на акцию против системы видеоассистентов рефери

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Фанаты "Лацио" вышли на акцию против системы видеоассистентов рефериФанаты "Лацио" вышли на акцию протеста, которая прошла под зданием Федерации футбола Италии.

Болельщики здесь выступили против системы видеоассистентов рефери (VAR). По мнению поклонников римского клуба, это новвоведение повлияло на исход матчей с участием команды.

Акция состоялась перед началом матча 29-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (1:1). 

Читайте: "Наполи" переиграл "Дженоа", "Лацио" и "Болонья" победителя не выявили | http://soccernews.ru

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