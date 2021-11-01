Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова зовут в польскую "Легию".

Накануне болельщики варшавской команды во время матча с "Погонью" (0:2) требовали возвращения россиянина на пост главного тренера.

"Хотим Черчесова", - скандировали фанаты в ходе игры.

Фанаты «Легии» требуют вернуть Черчесова. Видео с сегодняшнего матча с «Погонью» - варшавяне уступили дома со счетом 0:2. pic.twitter.com/v40toQTTS5 — Вячеслав Короткин (@Korotkin72) October 31, 2021

Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.

В июле тренера уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020.

"Легия" идёт на 16-м месте в польской Экстракласе, набрав 9 очков в 11 турах.

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