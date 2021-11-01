Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"

Теги легия варшавастанислав черчесов

Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова зовут в польскую "Легию".

Накануне болельщики варшавской команды во время матча с "Погонью" (0:2) требовали возвращения россиянина на пост главного тренера.

"Хотим Черчесова", - скандировали фанаты в ходе игры.

Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.

В июле тренера уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020.

"Легия" идёт на 16-м месте в польской Экстракласе, набрав 9 очков в 11 турах.

Не пропустите: Черчесов отреагировал на исторический рекорд Дзюбы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Легия Варшава Легия Варшава 30 60
2 Пяст Гливице Пяст Гливице 30 53
3 Сласк Вроцлав Сласк Вроцлав 30 49
4 Лех Познань Лех Познань 30 49
5 Краковия Краков Краковия Краков 30 46
6 Погонь Щецин Погонь Щецин 30 45
7 Ягеллония Белосток Ягеллония Белосток 30 44
8 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 30 43
9 Гурник Забже Гурник Забже 30 41
10 Ракув Ченстохова Ракув Ченстохова 30 41
11 Заглембе Любин Заглембе Любин 30 38
12 Висла Плоцк Висла Плоцк 30 38
13 Висла Краков Висла Краков 30 35
14 Корона Кельце Корона Кельце 30 30
15 Арка Гдыня Арка Гдыня 30 29
16 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов