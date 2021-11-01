Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова зовут в польскую "Легию".
Накануне болельщики варшавской команды во время матча с "Погонью" (0:2) требовали возвращения россиянина на пост главного тренера.
"Хотим Черчесова", - скандировали фанаты в ходе игры.
Фанаты «Легии» требуют вернуть Черчесова. Видео с сегодняшнего матча с «Погонью» - варшавяне уступили дома со счетом 0:2. pic.twitter.com/v40toQTTS5— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) October 31, 2021
Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши.
В июле тренера уволили из сборной России после провального выступления на Евро-2020.
"Легия" идёт на 16-м месте в польской Экстракласе, набрав 9 очков в 11 турах.
Не пропустите: Черчесов отреагировал на исторический рекорд Дзюбы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент "Урала" жёстко высказался о возможной реформе РПЛ, назвав её разработчика "обкуренным голландцем"
-
"Норвич" установил антирекорд АПЛ
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"
-
Тренер "Уфы" Стукалов оценил уровень лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
-
Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"
-
"Милан" прервал рекордную серию Моуринью в чемпионате Италии
-
Куман намерен получить неустойку от "Барселоны" в полном объёме
-
Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру
-
Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом"
-
Главные новости дня: 31 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1
-
"Милан" обыграл "Рому" Моуринью
-
"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1
-
Федун подал в суд на известного журналиста
-
Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере
-
"Заря" уничтожила "Металлист-1925" в чемпионате Украины
-
"Лион" может отказаться от Азмуна ради другого игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Легия Варшава
|30
|60
|2
|Пяст Гливице
|30
|53
|3
|Сласк Вроцлав
|30
|49
|4
|Лех Познань
|30
|49
|5
|Краковия Краков
|30
|46
|6
|Погонь Щецин
|30
|45
|7
|Ягеллония Белосток
|30
|44
|8
|Лехия Гданьск
|30
|43
|9
|Гурник Забже
|30
|41
|10
|Ракув Ченстохова
|30
|41
|11
|Заглембе Любин
|30
|38
|12
|Висла Плоцк
|30
|38
|13
|Висла Краков
|30
|35
|14
|Корона Кельце
|30
|30
|15
|Арка Гдыня
|30
|29
|16
|ЛКС Лодзь
|30
|21