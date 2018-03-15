Фанаты "Лиона" и ЦСКА подрались во Франции

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Фанаты "Лиона" и ЦСКА подрались во Франции

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА произошли столкновения болельщиков.

Фанаты подрались возле стадиона лионского клуба и полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Видео: Столкновения французских и российских фанатов.

Матч "Лион" – ЦСКА начнется в 23.05 мск.

Не пропустите: Головин, Дзагоев и Вернблум в основе ЦСКА на матч с "Лионом". | http://soccernews.ru

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