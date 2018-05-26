Фанаты "Ливерпуля" подверглись нападению в Киеве

Фанаты "Ливерпуля", приехавшие в Киев на финал Лиги Чемпионов, подверглись нападению, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в центре украинской столицы группа местных хулиганов в масках атаковала болельщиков "красных" - злоумышленники бросали столы и стулья в гостей города. В итоге фанаты мерсисайдцев получили порезы и раны головы.

Напомним, что финал ЛЧ состоится в Киеве сегодня в 21:45 по московскому времени - "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Реалом".

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