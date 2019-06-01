Фанаты "Ливерпуля" спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

Фанаты "Ливерпуля" прибыли в Мадрид и ждут начала матча финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

О своем присутствии они сообщили своим любимым способом. Болельщики собрались вместе на одной из улиц Мадрида и спели песню Уou’ll never walk alone, являющуюся гимном клуба.

Матч состоится на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00 (мск).

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