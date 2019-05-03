Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси
Болельщики "Ливерпуля" хотят, чтобы УЕФА наказала капитана "Барселоны" Лионеля Месси за его действия в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против английской команды.
На популярном ресурсе Change.org создана петиция с требованием дисквалифицировать 31-летнего аргентинца, которую в данный момент подписали почти 2600 человек.
Фанаты "красных" указывают, что Месси ударил по голове Фабиньо в эпизоде перед третьим голом "блауграны". Разбор момента доступен по ссылке.
"Месси получил штрафной, ударив Фабиньо по голове. А потом он забил с этого штрафного. УЕФА необходимо это учитывать", - говорится в тексте петиции.
Напомним, что Месси забил два гола в ворота "Ливерпуля", а "Барселона" добыла итоговую победу со счётом 3:0.
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