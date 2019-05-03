Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси

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Фанаты "Ливерпуля" требуют дисквалифицировать Месси

Болельщики "Ливерпуля" хотят, чтобы УЕФА наказала капитана "Барселоны" Лионеля Месси за его действия в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против английской команды.

На популярном ресурсе Change.org создана петиция с требованием дисквалифицировать 31-летнего аргентинца, которую в данный момент подписали почти 2600 человек.

Фанаты "красных" указывают, что Месси ударил по голове Фабиньо в эпизоде перед третьим голом "блауграны". Разбор момента доступен по ссылке.

"Месси получил штрафной, ударив Фабиньо по голове. А потом он забил с этого штрафного. УЕФА необходимо это учитывать", - говорится в тексте петиции.

Напомним, что Месси забил два гола в ворота "Ливерпуля", а "Барселона" добыла итоговую победу со счётом 3:0.

Не пропустите: Месси "включил" Неймара в матче с "Ливерпулем": видео. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Обычная вещь у проигравших Барсе - вместо самокритики и анализа плохой игры - разговор о Месси)

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Карыч
Карыч

Нечестивые! На боХа замахнулись, ироды! На боХа симулянтов и наглецов!

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петушалду
петушалду

Лузерпульские нытики боятся Месси в ответом матче, без него у них была бы надежда, как они полагают. А Фабиньо играл грубо весь матч, пусть болелы пересмотрят матч, сколько раз он нарушал правила на Месси!!!

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OkTawius
Димон

а у вас петухов все нытики, кроме вас самих?

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петушалду
петушалду

Педик, петух твой Роналду, так что соси и не отвлекайся!

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OkTawius
Димон

заметь тупые авы и ники у тебя, а не у меня))) просто тупые любят считать тупыми других - утешают так себя дурачки)

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OkTawius
Димон

ну то, что ты петух, можно сделать вывод по твоему нику, вопрос я поставил корректно, в чём претензии?

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петушалду
петушалду

дАлбаёб, петух твой заднеприводной Роналду, посмотри на авку. Оказывается, ты к тому же и тупой, а раз тупой, то нам не о чем говорить!

OkTawius
Димон

достойный ответ...для далбаёба-первоклассника)

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петушалду
петушалду

Каков привет, таков и ответ!

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