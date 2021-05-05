Фанаты "Ливерпуля" выдвинули руководству клуба требование касательно возможных расходов из-за Суперлиги

Фото: Liverpool Echo

Фанатская группировка "Ливерпуля" Spirit of Shankly ("Дух Шенкли") встретилась с руководством мерсисайдцев.

По сведениям The Times, на встрече, которая была инициирована руководством клуба, стороны обсудили вопрос о возможных последствиях выхода из Суперлиги. Фанаты выдвинули требование, чтобы все возможные расходы, связанные с проектом, несла американская компания-владелец команды FSG, а не сам клуб.

Кроме того, фанаты попросили клуб о том, чтобы два представителя болельщиков участвовали в заседаниях совета директоров, когда обсуждаемые вопросы касаются фанатов.

Отмечается, что в целом встреча прошла в позитивном ключе. Сторону клуба представлял генеральный директор Билли Хоган.

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