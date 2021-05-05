Фанаты "Ливерпуля" выдвинули руководству клуба требование касательно возможных расходов из-за Суперлиги

1 Теги ливерпульсуперлига (европейская)

Фанаты "Ливерпуля" выдвинули руководству клуба требование касательно возможных расходов из-за СуперлигиФото: Liverpool Echo

Фанатская группировка "Ливерпуля" Spirit of Shankly ("Дух Шенкли") встретилась с руководством мерсисайдцев.

По сведениям The Times, на встрече, которая была инициирована руководством клуба, стороны обсудили вопрос о возможных последствиях выхода из Суперлиги. Фанаты выдвинули требование, чтобы все возможные расходы, связанные с проектом, несла американская компания-владелец команды FSG, а не сам клуб.

Кроме того, фанаты попросили клуб о том, чтобы два представителя болельщиков участвовали в заседаниях совета директоров, когда обсуждаемые вопросы касаются фанатов.

Отмечается, что в целом встреча прошла в позитивном ключе. Сторону клуба представлял генеральный директор Билли Хоган.

Читайте также: Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб за невероятную сумму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

alyonaney

Внимание открыт доступ к базе давалок сети, там море девок которые любят секс и дают без денег и разговоров. Зачем тратить деньги на шлюх или уламывать на секс, если здесь дают, пользуйся пока бесплатно ----- https://s4.lv/baza

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ

"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов