Фанаты "Ливерпуля" выдвинули руководству клуба требование касательно возможных расходов из-за Суперлиги
Фото: Liverpool Echo
Фанатская группировка "Ливерпуля" Spirit of Shankly ("Дух Шенкли") встретилась с руководством мерсисайдцев.
По сведениям The Times, на встрече, которая была инициирована руководством клуба, стороны обсудили вопрос о возможных последствиях выхода из Суперлиги. Фанаты выдвинули требование, чтобы все возможные расходы, связанные с проектом, несла американская компания-владелец команды FSG, а не сам клуб.
Кроме того, фанаты попросили клуб о том, чтобы два представителя болельщиков участвовали в заседаниях совета директоров, когда обсуждаемые вопросы касаются фанатов.
Отмечается, что в целом встреча прошла в позитивном ключе. Сторону клуба представлял генеральный директор Билли Хоган.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18