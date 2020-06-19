Фанаты "Локомотива" анонсировали акции протеста на домашних матчах РПЛ из-за ухода Сёмина

На домашних матчах московского "Локомотива" до конца текущего сезона болельщики будут протестовать против руководства клуба.

Фанатское объединение United South объявило, каким образом планируется организовать протест.

"Мы будем находиться на стадионе только до 20-й минуты матчей; мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки; вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства "Локомотива"; мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнёров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки", - говорится в заявлении объединения.

Акции будут проводиться на фоне решения совета директоров "Локо" не продлевать контракт с легендарным тренером Юрием Сёминым.

"Сейчас наша цель - перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для Клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Наша задача - каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности – о совершенном ими преступлении против "Локомотива" и всего российского футбола", - заключили в United South.

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