Фанаты "Локомотива" нарисовали граффити в поддержку Семина

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Фанаты "Локомотива" нарисовали граффити в поддержку Семина

Болельщики московского "Локомотива" недалеко от домашней арены "Черкизово" нарисовали граффити в поддержку Юрия Сёмина, который покинул пост главного тренера.

Фанаты "железнодорожников" очень критично отнеслись к решению клуба не продлевать контракт с тренером.

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" объяснил решение расстаться с 73-летним специалистом.

Напомним, розыгрыш РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона состоится 21 июня.

"Локомотив" на данный момент занимает 2 место, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.

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