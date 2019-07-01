Фанаты "Локомотива" обрушились с критикой на руководство клуба

Председателю совета директоров "Локомотива" Анатолию Мещерякову поступило письмо от фанатов, в котором те критикуют руководство клуба.

"Уважаемый Анатолий Анатольевич! Мы - актив фанатов "Локомотива" - хотим сообщить вам, что Василий Кикнадзе после занятия поста генерального директора ни разу не встречался с нашими представителями. Таким образом, клуб и фанаты не контактируют.

Мы возмущены событиями в Самаре, когда фанатам "Локомотива" был запрещен пронос флагов и предматчевого перфоманса, хотя все было заранее согласовано. Кроме того, были массовые задержания и жёсткие необоснованные досмотры фанатов клуба. Клуб никак не отреагировал на случившееся.

Очень надеемся, что вы отреагируете и связь между клубом и фанатами снова возродится. Также нас очень оскорбили заявления коммерческого директора Фаттахова Марата. Судя по его словам, болельщики не являются приоритетной задачей клуба. Мы не хотим повторения негативного опыта взаимодействия клуба с фанатами и убедительно просим вмешаться в данную ситуацию. Иначе мы будем действовать на свое усмотрение", - говорится в заявлении.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ "Локомотив" финишировал на втором месте.

Читайте также: "Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым. | http://soccernews.ru