Фанаты "Локомотива" призывают к отставке руководства в соцсетях

Теги локомотив москваюрий семинмарко николич

Фанаты "Локомотива" призывают к отставке руководства в соцсетях

Фанаты "Локомотива" продолжают протестовать из-за ухода главного тренера Юрия Семина.

Фанатское объединение UnitedSouth призывает болельщиков массово выражать недовольство в соцсетях госкомпании РЖД, главного акционера клуба, а также основных партнеров команды - adidas, PepsiCo, 1xstavka, Bud.

Фанаты клуба призывают партнеров "Локомотива" вернуть Семина и уволить председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

С 1 июня новым главным тренером "Локомотива" станет сербский специалист Марко Николич.

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