Фанаты "Локомотива" сымитировали похороны руководства клуба после отставки Семина

Болельщики московского "Локомотива" прикрепили траурные фотографии председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе перед кассами клуба.

Под распечатанными снимками авторы акции приклеили гвоздики.

Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Соглашение со специалистом истекает в конце мая, поэтому он покинет клуб через несколько недель. Преемником российского тренера станет серб Марко Никович, который приступит к обязанностям с 1 июня.

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