Фанаты "Локомотива" сымитировали похороны руководства клуба после отставки Семина

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Фанаты "Локомотива" сымитировали похороны руководства клуба после отставки Семина

Болельщики московского "Локомотива" прикрепили траурные фотографии председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе перед кассами клуба.

Под распечатанными снимками авторы акции приклеили гвоздики.

Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Соглашение со специалистом истекает в конце мая, поэтому он покинет клуб через несколько недель. Преемником российского тренера станет серб Марко Никович, который приступит к обязанностям с 1 июня.

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