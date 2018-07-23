Фанаты "Локомотива" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Лучшим игроком "Локомотива" в минувшем сезоне признан грузинский защитник Соломон Кверквелия.

Футболист стал лучшим по по результатам голосования среди болельщиков и получил приз "Стальной рельс".

В прошлом сезоне 26-летний Кверквелия провел за "Локомотив" 41 матч и забил 3 гола.

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