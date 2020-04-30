Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
Фанаты московского "Локомотива" выпустили заявление, в котором даётся понять, что для смены главного тренера команды сейчас нет никаких оснований.
Напомним, что в последние месяцы рассматривался вариант с отставкой Юрия Сёмина по окончании нынешнего сезона.
Новым наставником "железнодорожников" может стать серб Марко Николич, с которым, по некоторым данным, уже подписано предварительное солглашение.
"Мы, фанаты "Локомотива", считаем необходимым обозначить свою позицию в связи с последними новостями и событиями, разворачивающимися вокруг клуба. У нас всегда есть своё мнение, но мы стараемся не лезть во внутриклубные процессы, выступая только по темам, которые напрямую касаются именно фанатов и болельщиков клуба. И сейчас не хотели бы выставлять никаких оценок руководству клуба. Но свою позицию донести мы хотим: все фанатские объединения выражают полную и безоговорочную поддержку Юрию Павловичу Сёмину!
Мы уверены в том, что руководители "Локомотива" поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ, позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба. Странно, что приходится ещё раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович - самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб за почти сто лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович. В текущем периоде Сёмин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. За 4 неполных сезона команда завоевала чемпионское звание, два Кубка России, Суперкубок, а также серебряные медали с правом выхода в Лигу Чемпионов.
Сегодня "Локомотив" также занимает второе место, то есть близок к тому, чтобы выйти в Лигу Чемпионов в третий раз подряд. За последние четыре года в России по количеству завоеванных трофеев с "Локомотивом" не может сравниться ни один клуб страны, что лишь подчёркивает тот факт, что мы переживаем один из самых успешных периодов в истории. Прямое следствие этих успехов - возвращение болельщиков на трибуны, которые в большом количестве идут на стадион. И всё это под руководством тренера, который является символом клуба, личность которого для огромного количества болельщиков стала определяющей в давнем вопросе выбора любимой команды.
В последние годы слышно много разговоров о неэффективности тренерских методик Сёмина, о специфике современного футбола, в который пришли новые технологии и новые тенденции. Наших конкурентов возглавляют молодые продвинутые тренеры, которые идут в ногу со временем. Но выигрывает всё равно Юрий Павлович! А ещё у сегодняшнего "Локомотива" с тренером Сёминым есть чемпионство, кубки, денежная Лига Чемпионов и любовь болельщиков. У "Локомотива" с Сёминым есть всё, что позволяет назвать клуб успешным здесь и сейчас. Вместе с Юрием Павловичем работают люди, которые оставили след в истории клуба и на которых мы очень рассчитываем в будущем.
Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды. Сейчас мы не задаём вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде. Юрий Павлович, все фанатские объединения футбольного клуба "Локомотив" с вами! Спасибо вам за эмоции миллионов болельщиков клуба по всей стране! "Вместе и до конца!" - говорится в заявлении болельщиков, под которым подписались несколько фанатских объединений клуба.
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