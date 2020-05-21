Фанаты "Локомотива" вывесили баннер об уходе Сёмина напротив офиса РЖД

Фанаты "Локомотива" все еще выражают протест против ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Напомним, что руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом. С 1 июня его сменит Марко Николич.

Фанатское объединение "железнодорожников" United South вывесили баннеры на тему ухода Сёмина вдоль МЦК, у станции "Локомотив", на перегоне метро и на Преображенской площади. Один из баннеров, на котором написано: "Отставка Сёмина - позор РЖД", выл размещен напротив офиса РЖД.

После 22 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 9 очков.

Читайте также: Фанаты "Локомотива" призывают к отставке руководства в соцсетях. | http://soccernews.ru