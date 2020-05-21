Фанаты "Локомотива" вывесили баннер об уходе Сёмина напротив офиса РЖД

1 Теги локомотив москваюрий семин

Фанаты "Локомотива" вывесили баннер об уходе Сёмина напротив офиса РЖД

Фанаты "Локомотива" все еще выражают протест против ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Напомним, что руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом. С 1 июня его сменит Марко Николич.

Фанатское объединение "железнодорожников" United South вывесили баннеры на тему ухода Сёмина вдоль МЦК, у станции "Локомотив", на перегоне метро и на Преображенской площади. Один из баннеров, на котором написано: "Отставка Сёмина - позор РЖД", выл размещен напротив офиса РЖД.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из предложки: «Вчера вместе с парнями провели акцию в поддержку Юрия Палыча с конкретным осуждением принятого решения руководством клуба о непродлении с ним контракта. Подготовили баннер и ряд текстовиков, которые растянули у стадиона, а после развесили вдоль МЦК, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади. И прокатились, наконец, до главного офиса РЖД, где текстовик также был размещён перед окнами офиса. Спасибо, всем участвовавшим и, ребята, не слушайте никого, делайте акции в поддержку Юрия Палыча, даже в этой сложной сложившейся ситуации с пандемией. Ибо, такого ухода он не достоин! #укик #kickнадземещерякoff #юрийпалычнашевсё #толькосёминюрийпалыч #рукипрочьотпалыча #юсве

Публикация от Объединенный юг (@unitedsouth)

После 22 туров "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте, отставая от "Зенита" на 9 очков.

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Комментарии

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