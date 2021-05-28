Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили драку перед финалом Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mirror, 28 мая фанаты "Челси" и "Манчестер Сити" подрались в Порту (Португалия) на берегу реки Дуэро перед матчем финала Лиги чемпионов. Отмечается, что стычка произошла из-за брошенного в сторону одного из болельщиков стакана с напитком.

По информации источника, португальские полицейские быстро смогли погасить конфликт, так как находились по близости.

Напомним, что матч финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет 29 мая в Порту, начало встречи — в 22.00 (мск).

Также не пропустите: Кевин де Брюйне высказался перед финалом Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru