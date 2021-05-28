Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили драку перед финалом Лиги Чемпионов
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Как сообщает Daily Mirror, 28 мая фанаты "Челси" и "Манчестер Сити" подрались в Порту (Португалия) на берегу реки Дуэро перед матчем финала Лиги чемпионов. Отмечается, что стычка произошла из-за брошенного в сторону одного из болельщиков стакана с напитком.
По информации источника, португальские полицейские быстро смогли погасить конфликт, так как находились по близости.
Напомним, что матч финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет 29 мая в Порту, начало встречи — в 22.00 (мск).
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