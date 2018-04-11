Фанаты "Манчестер Сити" избили болельщика "Ливерпуля"

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Фанаты "Манчестер Сити" избили болельщика "Ливерпуля"Во время ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между  "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:2) болельщики "горожан" избили одного из фанатов "красных". 

Как сообщает источник,  фанат "Ливерпуля" в одиночку проник на сектор "Сити", где начал праздновать один из голов в ворота команды Хосепа Гвардиолы. Реакция местной публики была незамедлительной.

После драки фаната "Ливерпуля" со стадиона вывела полиция.

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