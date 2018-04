Фанаты "Манчестер Сити" избили болельщика "Ливерпуля"

Во время ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" (1:2) болельщики "горожан" избили одного из фанатов "красных".

Как сообщает источник, фанат "Ливерпуля" в одиночку проник на сектор "Сити", где начал праздновать один из голов в ворота команды Хосепа Гвардиолы. Реакция местной публики была незамедлительной.

После драки фаната "Ливерпуля" со стадиона вывела полиция.

Disgusting scenes moments after Liverpool goal at the Etihad https://t.co/lpMmdzZFtH pic.twitter.com/BcRBg7FVRT