Фанаты "Манчестер Сити" раскритиковали Гвардиолу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков собственной команды за свои недавние высказывания.

Напомним, что испанский специалист выразил недовольство заполняемостью трибун на домашнем матче Кубка Англии против "Фулхэма" (4:0).

Официальный клуб фанатов "горожан" опубликовал заявление в ответ на слова тренера.

"Непонятно, чего Хосеп пытается добиться. Он идёт на поводу у критиков, и это раздражает. Нас неоправданно критикуют другие клубы, и становится только хуже, когда наш тренер действует точно также. Возможно, Гвардиола потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные болельщики. Нужно понимать, что приходящие на стадион люди относятся к рабочему классу, и они тратят на футбол заработанные деньги. Нельзя упрекать нас за это. Не стоит ставить под сомнение преданность болельщиков, которые поддерживали клуб на протяжении 35 лет без трофеев. Кроме того, матч проходил в час дня в воскресенье - это не самое лучшее время для посещения футбола", - говорится в заявлении.

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