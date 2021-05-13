Фанаты "Манчестер Юнайтед" снова проводят акцию против владельцев клуба

Фото: twitter.com/RobHarris

Болельщики "Манчестер Юнайтед" вновь проводят акцию протеста против владельцев клуба.

По сведениям журналиста Роба Харриса, фанаты собрались возле "Олд Траффорд" накануне игры против "Ливерпуля". Они требуют ухода владельцев Глейзеров, а также желают смерти Джоэлу Глейзеру.

Напомним, что прошлые протесты фанатов привели к переносу матча против "Ливерпуля".

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