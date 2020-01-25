Фанаты "Манчестер Юнайтед" готовят акцию протеста против Глейзеров

Фанаты "Манчестер Юнайтед" выражают недовольство работой семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

По сведениям Mirror, фанаты "МЮ" готовят акцию протеста против Глейзеров и вице-президента Эда Вудворда.

Сообщается, что фанаты намерены уйти со стадиона "Олд Траффорд" на 58-й минуте игры АПЛ против "Вулверхэмптона". 58-я минута связана с авиакатастрофой в Мюнхене, которая произошла в 1958 году.

Напомним, что Глейзеры владеют клубом с 2005 года.

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