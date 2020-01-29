Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом Эда Вудворда

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Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом Эда Вудворда

Фанаты "Манчестер Юнайтед" сегодня, 29 января, напали на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Здание функционера располагается в графстве в северо-западной Англии. Стоимость дома - 2,36 миллиона евро.

В сети появилось видео, на котором болельщики бросают в здание файеры и дымовые шашки. Ролик сопровождаем надпись: "Эд Вудворд должен умереть".

В СМИ сообщалось, что атаку совершили 20 человек, некоторые из которых являются членами популярной фанатской группировки Men In Black.

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