Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом Эда Вудворда
Фанаты "Манчестер Юнайтед" сегодня, 29 января, напали на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Здание функционера располагается в графстве в северо-западной Англии. Стоимость дома - 2,36 миллиона евро.
"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu— Goal (@goal) January 28, 2020
В сети появилось видео, на котором болельщики бросают в здание файеры и дымовые шашки. Ролик сопровождаем надпись: "Эд Вудворд должен умереть".
В СМИ сообщалось, что атаку совершили 20 человек, некоторые из которых являются членами популярной фанатской группировки Men In Black.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17