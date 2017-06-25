Фанаты "Манчестер Юнайтед" определились с новым капитаном команды

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Фанаты "Манчестер Юнайтед" определились с новым капитаном командыФанаты "Манчестер Юнайтед" определились с новым капитаном команды, роль которого на протяжении последних нескольких сезонов исполнял Уэйн Руни, напрочь выпавший из основного состава "красных дьяволов".

Как информирует Mirror, болельщики призвали главного тренера команды Жозе Моуринью передать капитанскую повязку Андеру Эррере, который заслужил это право за свою верность клубу.

Напомним, в услугах 27-летнего испанца была заинтересована каталонская "Барселона", однако футболист отказал "сине-гранатовым", предпочтя остаться в "Юнайтед".

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