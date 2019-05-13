Фанаты "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба

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Фанаты "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба

Полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба досталось от болельщиков команды после поражения от "Кардиффа" (0:2) в матче 38-го тура АПЛ.

Когда прозвучал финальный свисток, звёздный француз отправился к трибунам, где выслушал оскорбления от фанатов в свой адрес.

Футболист отреагировал на произошедшее спокойно. Возможно, это связано с его скорым уходом из клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настаивает на покупке Погба у "МЮ" во время летнего трансферного окна.

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