Фанаты "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против владельцев клуба
Фото: twitter.com/MikeParrott
Болельщики "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Акция фанатов проходила сегодня около стадиона "Олд Траффорд". Были использованы баннеры: "Глейзеры - на выход", "Люблю "Юнайтед", ненавижу Глейзеров", "Более 1 млрд фунтов украдено из "МЮ", "Юнайтед" против жадности".
Напомним, что возмущения фанатов начались после создания европейской Суперлиги, в которой "МЮ" стал одним из основателей. Позже клуб вышел из проекта.
Читайте также: Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18