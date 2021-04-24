Фанаты "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против владельцев клуба

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Фанаты "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против владельцев клубаФото: twitter.com/MikeParrott

Болельщики "Манчестер Юнайтед" провели акцию протеста против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Акция фанатов проходила сегодня около стадиона "Олд Траффорд". Были использованы баннеры: "Глейзеры - на выход", "Люблю "Юнайтед", ненавижу Глейзеров", "Более 1 млрд фунтов украдено из "МЮ", "Юнайтед" против жадности".

Напомним, что возмущения фанатов начались после создания европейской Суперлиги, в которой "МЮ" стал одним из основателей. Позже клуб вышел из проекта.

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