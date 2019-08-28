Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют ухода Погба

Теги

Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют ухода Погба

Болельщики "Манчестер Юнайтед" намерены добиться ухода из команды французского полузащитника Поля Погба, сообщает Goal.

На знаке перед тренировочным полем "МЮ" неизвестные написали "Погба, убирайся". Ранее футболист подвергся расистским оскорблениям в социальной сети Twitter.

Напомним, что активный интерес к игроку проявляет мадридский "Реал". Английский клуб не хочет расставаться с 26-летним хавбеком, но может согласиться продать его за 200 миллионов евро.

Не пропустите: Легенда "МЮ" высказался о возможной отставке Сульшера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов