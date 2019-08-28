Фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют ухода Погба

Болельщики "Манчестер Юнайтед" намерены добиться ухода из команды французского полузащитника Поля Погба, сообщает Goal.

На знаке перед тренировочным полем "МЮ" неизвестные написали "Погба, убирайся". Ранее футболист подвергся расистским оскорблениям в социальной сети Twitter.

Напомним, что активный интерес к игроку проявляет мадридский "Реал". Английский клуб не хочет расставаться с 26-летним хавбеком, но может согласиться продать его за 200 миллионов евро.

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