Фанаты "Манчестер Юнайтед" выступили с заявлением по итогам протестов, сорвавших матч с "Ливерпулем"

Фото Agence France-Presse

Объединение болельщиков "Манчестер Юнайтед" (Man United Supporters’ Trust) опубликовало заявление о событиях, произошедших в воскресенье, 2 мая.

Напомним, что фанаты прорвались на стадион "Олд Траффорд", чтобы выразить протест против владельцев клуба - семьи Глейзеров. Эти действия привели к переносу матча с "Ливерпулем".

"Произошедшее сегодня на "Олд Траффорд" - кульминация 16 лет, прошедших с момента приобретения клуба семьей Глейзеров. За этот период владельцы забрали из клуба миллиард фунтов, и мы стали свидетелями гниения и упадка как на поле, так и за его пределами. Несмотря на то, что вторжение на стадион - это не то, чего мы ожидали, а ворота, по слухам, были открыты для болельщиков, мы считаем, что подавляющее большинство сотрудников "МЮ" поддерживает нашу точку зрения.

Фанаты пришли в день игры, на которую они даже не могли попасть, чтобы мирно протестовать и чётко заявить о переменах, которые должны произойти в нашем клубе. На фоне необоснованных предложений о Суперлиге и "извинений" от Глейзеров, которые мы не принимаем, необходимо дать болельщикам значительную долю владения "Юнайтед" и значимое право голоса по поводу того, как управлять клубом.

Правительству нужно действовать. Это означает начало процесса, который приведёт к тому, чтобы у болельщиков была возможность покупать долю в своём клубе, и, более того, ни один частный акционер не должен владеть контрольным пакетом акций наших футбольных клубов, что позволяет им злоупотреблять этим. Правительство должно быть голосом простых людей, которые видят, что настало время вернуть себе игру для народа", - говорится в заявлении.

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