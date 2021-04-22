Фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали базу клуба

Теги манчестер юнайтедсуперлига (европейская)

Фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали базу клубаФото: Твиттер @RedIssue 
Активные болельщики "Манчестер Юнайтед" несогласны с последними решениями руководства клуба касательно участия в европейской Суперлиге и выразили протест владельцам контрольных акций клуба, семье Глейзеров.

Фанаты приехали на тренировочный комплекс "манкунианцев", заблокировали вход, и требуют, чтобы Глейзеры ушли из руководства клуба.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" входил в число 12 клубов-основателей Суперлиги, но, как и остальные клубы АПЛ, вышел из проекта после его резкой критики. 

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