Фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали базу клуба

Фото: Твиттер @RedIssue

Активные болельщики "Манчестер Юнайтед" несогласны с последними решениями руководства клуба касательно участия в европейской Суперлиге и выразили протест владельцам контрольных акций клуба, семье Глейзеров.

Фанаты приехали на тренировочный комплекс "манкунианцев", заблокировали вход, и требуют, чтобы Глейзеры ушли из руководства клуба.

Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club's training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.



They have made their way onto the first team pitch



(via @RedIssue) pic.twitter.com/J2HBomUQ0f