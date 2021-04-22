Фанаты "Манчестер Юнайтед" заблокировали базу клуба
Фото: Твиттер @RedIssue
Активные болельщики "Манчестер Юнайтед" несогласны с последними решениями руководства клуба касательно участия в европейской Суперлиге и выразили протест владельцам контрольных акций клуба, семье Глейзеров.
Фанаты приехали на тренировочный комплекс "манкунианцев", заблокировали вход, и требуют, чтобы Глейзеры ушли из руководства клуба.
Breaking: Man United fans have blocked the entrance at the club's training ground in protest against the Glazers and plans to enter a European Super League.— ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2021
They have made their way onto the first team pitch
(via @RedIssue) pic.twitter.com/J2HBomUQ0f
Напомним, "Манчестер Юнайтед" входил в число 12 клубов-основателей Суперлиги, но, как и остальные клубы АПЛ, вышел из проекта после его резкой критики.
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|Команда
|М
|О
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18