Фанаты "Марселя" хотят на матче с ПСЖ бросать на поле "катарские нефтедоллары" с плачущим Месси

2 Теги марсельпсжлионель месси

Фанаты "Марселя" хотят на матче с ПСЖ бросать на поле "катарские нефтедоллары" с плачущим МессиФото: твиттер Massilia Socios Club

Фанаты "Марселя" хотят устроить акцию к принципиальной игре против ПСЖ.

Фанатское объединение "Марселя" Massilia Socios Club сделало макет по типу банкноты с изображением лица плачущего Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в "Барселоне". На банкноте также есть надпись "катарский нефтедоллар".

Massilia Socios Club призывает всех болельщиков принести банкноты на игру и забросать ими поле.

"Давайте поприветствуем Месси как следует", - говорится в заявлении объединения.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Даже умственно недоразвитый второгодник знает кто Король футбола! ))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Отличная идея, ребята!Я как один из лучших специалистов по картону одобряю сию задумку!Жаль,ребята я с вами не смогу там присутствовать!Я бы тоже так сделал!Супер!ВИСКАС ЭЛЬ БАРСА!Хе-хе...

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