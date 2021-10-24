Фанаты "Марселя" хотят на матче с ПСЖ бросать на поле "катарские нефтедоллары" с плачущим Месси
Фото: твиттер Massilia Socios Club
Фанаты "Марселя" хотят устроить акцию к принципиальной игре против ПСЖ.
Фанатское объединение "Марселя" Massilia Socios Club сделало макет по типу банкноты с изображением лица плачущего Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в "Барселоне". На банкноте также есть надпись "катарский нефтедоллар".
Massilia Socios Club призывает всех болельщиков принести банкноты на игру и забросать ими поле.
"Давайте поприветствуем Месси как следует", - говорится в заявлении объединения.
Читайте также: Месси потребовал от ПСЖ избавиться от Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Погром на "Олд Траффорд", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити": все результаты 9-го тура АПЛ
-
"Бетис" одолел "Райо Вальекано" в матче Ла Лиги
-
Анчелотти прокомментировал победу над "Барселоной"
-
"Рома" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Зенит" забил 7 голов в матче со "Спартаком"
-
"Интер" готовится подписать Азмуна
-
2
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед"
-
"Монако" без Головина обыграл "Монпелье"
-
Ван Боммел покинул пост тренера "Вольфсбурга"
-
"Аякс" уничтожил ПСВ в центральном матче чемпионата Нидерландов
-
2
Фанаты "Марселя" хотят на матче с ПСЖ бросать на поле "катарские нефтедоллары" с плачущим Месси
-
"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
2
"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона
-
"Спартак" интересуется защитником "Метца"
-
"Ренн", "Ланс" и "Труа" одержали победы в Лиге 1
-
"Байер" упустил победу над "Кельном"
-
"Ахмат" минимально обыграл "Урал"
-
Покер Симеоне помог "Вероне" разгромить "Лацио", "Фиорентина" уверенно разобралась с "Кальяри"
-
"Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму", "Лестер" обыграл "Брентфорд"
-
"Химки" рассматривают пять кандидатов на замену Черевченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13