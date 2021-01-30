Фанаты "Марселя" ограбили футболиста команды Гонсалеса

Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес стал жертвой нападения фанатов на тренировочную базу клуба.

Как сообщает Marca, испанец вместе с капитаном команды Стивом Манданда хотел успокоить болельщиков, однако они были забросаны различными предметами.

Отмечается, что Гонсалесу попали камнем в спину, а также ограбили.

Напомним, что фанаты требуют ухода президента клуба.

Читайте также: Матч между "Марселем" и "Ренном" перенесен из-за атаки фанатов на базу хозяев. | http://soccernews.ru