Фанаты "Марселя": "Пошел в жопу, Эвра"

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Фанаты "Марселя": "Пошел в жопу, Эвра"

Болельщики "Марселя" вывесили баннер для защитника команды Патриса Эвра.

"Ты думаешь, что ты круче чем клуб и болельщики. Мы не хотим, чтобы ты носил эти цвета. Пошел в жопу, Эвра", - гласит обращение фанатов.

Фото: Баннер фанатов "Марселя".

Напомним, что 36-летний Эвра ударил ногой одного из болельщиков "Марселя" перед матчем Лиги Европы с "Гимарайншем" (0:1).

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