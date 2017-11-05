Фанаты "Марселя": "Пошел в жопу, Эвра"

Болельщики "Марселя" вывесили баннер для защитника команды Патриса Эвра.

"Ты думаешь, что ты круче чем клуб и болельщики. Мы не хотим, чтобы ты носил эти цвета. Пошел в жопу, Эвра", - гласит обращение фанатов.

Фото: Баннер фанатов "Марселя".

Напомним, что 36-летний Эвра ударил ногой одного из болельщиков "Марселя" перед матчем Лиги Европы с "Гимарайншем" (0:1).

Не пропустите: "Марсель" разгромил "Кан", "Лилль" крупно победил "Метц". | http://soccernews.ru