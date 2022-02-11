Фанаты "Марселя" просят Зидана не идти в ПСЖ
Фото: инстаграм Зидана\Автор неизвестен
Фанаты "Марселя" попросили экс-тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана не принимать предложение "Пари Сен-Жермен" о назначении главным тренером, когда француз приехал во Францию, сообщает BFM Marseille.
Зидан в ответ улыбнулся болельщикам "провансальцев". Француз поучаствовал в открытии цифрового медицинского центра в районе его детства Кастеллан, в Марселе.
Ранее сообщалось, что в случае увольнения Маурисио Почеттино, именно Зидан станет новым главным тренером ПСЖ.
Напомним, что французский тренер находится без работы с конца прошлого сезона, когда он по обоюдному согласию расторг контракт с "Реалом"
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