Фанаты "Милана" довели Доннарумму до слез

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Болельщики "Милана" жестко поговорили с вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой и довели футболиста до слез, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, фанаты подошли к голкиперу перед матчем чемпионата Италии с "Беневенто" (2:0). Ультрас потребовали, чтобы Доннарумма не играл в следующем матче Серии А с "Ювентусом" (9 мая), если он не продлит контракт с клубом.

Контракт 22-летнего Доннаруммы с "Миланом" истекает ближайшим летом и одним из претендентов на него является "Ювентус". Стоит отметить, что "Милан" и "Ювентус" являются конкурентами в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.

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