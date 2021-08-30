Фанаты "Милана" угрожают Доннарумме

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Фанаты "Милана" угрожают Доннарумме

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Болельщики "Милана" угрожают бывшему вратарю команды Джанлуиджи Доннарумме, который перешел в ПСЖ, сообщает Football Italia.

Перед матчем 2-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:1) фанаты итальянского клуба вывесили баннеры, адресованные Доннарумме. На одном надпись гласила: "Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернешься в Милан", на втором - "Доннарумма, неблагодарный ублюдок, ты ##### больше, чем Леонардо".

22-летний Доннарумма является воспитанником "Милана", а в ПСЖ перешел на правах свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2026 года.

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