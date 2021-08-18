Фанаты "Монако" выбрали лучшего игрока команды в матче с "Шахтером"

Фото: инстаграм Александра Головина/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком команды в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" (0:1), сообщается на официальном сайте клуба.

Головин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 33 процента голосов.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "Монако" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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