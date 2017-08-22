Фанаты "Монако" выпустили официальное заявление по возможному трансферу Мбаппе в ПСЖ

Фанаты "Монако" выпустили официальное заявление по возможному трансферу форварда своей команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.

" Мы не можем принять, что один из наших игроков позволяет претендовать на такие суммы, не доказав еще ничего, проведя лишь нескольких десятков игр на профессиональном уровне. Никто не выше клуба "Монако ", - приводит выдержку из заявления FootMercato.

Напомним, ПСЖ разработал план по подписанию Мбаппе без нарушения финансового Fair Play. | soccernews.ru