Фанаты "Монако" выпустили официальное заявление по возможному трансферу Мбаппе в ПСЖ

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Фанаты "Монако" выпустили официальное заявление по возможному трансферу Мбаппе в ПСЖФанаты "Монако" выпустили официальное заявление по возможному трансферу форварда своей команды Килиана Мбаппе в ПСЖ.

"Мы не можем принять, что один из наших игроков позволяет претендовать на такие суммы, не доказав еще ничего, проведя лишь нескольких десятков игр на профессиональном уровне. Никто не выше клуба "Монако", - приводит выдержку из заявления FootMercato.

Напомним, ПСЖ разработал план по подписанию Мбаппе без нарушения финансового Fair Play. | soccernews.ru

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