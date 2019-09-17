Фанаты московского "Динамо" требуют отставки Хохлова

Теги динамо москвадмитрий хохлов

Фанаты московского "Динамо" требуют отставки Хохлова

Фанаты московоского "Динамо" недовольны игрой своей команды.

Сообщается, что на последнем матче команды с "Уфой" (0:0) фанаты кричали "Хохлов - физрук. Хохлов, уходи!".

После 9 туров "Динамо" имеет в своем активе 10 очков и находится на 11-й позиции в РПЛ.

Напомним, что Дмитрий Хохлов возглавляет "Динамо" с октября 2017 года.

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