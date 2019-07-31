Фанаты намерены отсудить у "Ювентуса" 50 миллионов евро из-за Роналду



Болельщики из Южной Кореи требуют компенсацию от "Ювентуса" за то, что португальский нападающий Криштиану Роналду не принял участия в товарищеском матче со сборной звезд южнокорейской К-Лиги (3:3), сообщает ВВС.

По сведениям издания, в контракте матча была прописано опция, что форвард должен сыграть не менее 45 минут. Однако, Роналду так и не вышел на поле. В связи с этим фанаты готовят иск на сумму в 50 миллионов евро.

После матча главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду не вышел на поле из-за небольшого дискомфорта в мышцах.

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