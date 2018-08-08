Фанаты "Наполи" назвали президента клуба идиотом

Болельщики "Наполи" сделали жесткое заявление в адрес президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

"Нас не устраивает отношение Де Лаурентиса к футболу. В нем нет ничего кроме жажды наживы. Мы, фанаты, всегда отдавали и будет отдавать себя полностью своей любимой команде, но не хотим иметь ничего общего с идиотом.

Мы больше не намерены терпеть его идиотские выходки и заявления, такие как: "…хотите победы в чемпионате – болейте за "Ювентус" или "…не нравится моя работа – зовите китайцев". Мы больше не считаем Де Лаурентиса нашим президентом", - написали фанаты в открытом письме.

Напомним, что несколько дней назад "Де Лаурентис" купил еще один итальянский клуб "Бари".

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