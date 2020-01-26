Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"

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Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"

Болельщики неаполитанского "Наполи" посвятили оскорбительный баннер главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри, сообщается в Twitter Le Bombe di Vlad.

"Сарри – горбатый ублюдок. Ты много говорил о "Ювентусе", а потом снял штаны", – гласит надпись на полотне, которое фанаты вывесили на фасаде домашнего стадиона "Наполи" - "Сан Паоло".

Напомним, что Сарри тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 годы. Летом прошлого года он возглавил "Ювентус".

Сегодня, 26 января, "Наполи" и "Ювентус" встретятся в матче 21-го тура чемпионата Италии. Поединок начнется в 22:45 мск.

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