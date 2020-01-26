Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"
Болельщики неаполитанского "Наполи" посвятили оскорбительный баннер главному тренеру "Ювентуса" Маурицио Сарри, сообщается в Twitter Le Bombe di Vlad.
"Сарри – горбатый ублюдок. Ты много говорил о "Ювентусе", а потом снял штаны", – гласит надпись на полотне, которое фанаты вывесили на фасаде домашнего стадиона "Наполи" - "Сан Паоло".
Напомним, что Сарри тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 годы. Летом прошлого года он возглавил "Ювентус".
Сегодня, 26 января, "Наполи" и "Ювентус" встретятся в матче 21-го тура чемпионата Италии. Поединок начнется в 22:45 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Милан
|21
|31
|7
|Кальяри
|20
|30
|8
|Парма
|20
|28
|9
|Болонья
|21
|27
|10
|Торино
|21
|27
|11
|Хеллас Верона
|19
|26
|12
|Фиорентина
|21
|25
|13
|Наполи
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15