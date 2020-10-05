Фанаты "Наполи" оскорбили "Ювентус" после сорванного очного матча

Болельщики "Наполи" остались недовольны поведением представителей "Ювентуса" в воскресенье.

Напомним, что очный матч команд в рамках Серии А не состоялся из-за вспышки коронавируса в расположении неаполитанцев, которые по этой причине не прибыли на гостевую встречу. Тем не менее, футболисты "старой синьоры" прибыли на стадион, а клуб объявил стартовый состав на игру.

Фанаты "Наполи" отреагировали на это баннером с текстом: "Настоящий вирус - это "Ювентус". Продезинфицируйте Турин".

Команде Дженнаро Гаттузо за неявку на матч грозит техническое поражение со счётом 0:3.

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