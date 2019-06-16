Фанаты "Наполи" отомстили Сарри за то, что он возглавил "Ювентус"

Теги наполиювентусмаурицио сарри

Фанаты "Наполи" отомстили Сарри за то, что он возглавил "Ювентус"
В Неаполе со стены дома сняли табличку, посвященную бывшему главному тренеру "Наполи" Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус", сообщает TuttoNapoli.

Фанаты оторвали табличку, которая гласила: "Здесь родился командир Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, командир!

Напомним, что Сарри тренировал "Наполи" в течение трех лет. Клуб дважды претендовал на скудетто, но оба раза проиграл борьбу "Ювентусу".

В прошлом сезоне 60-летний специалист тренировал "Челси", с которым выиграл Лигу Европы и занял третье место в чемпионате Англии.

Не пропустите: Сарри уступил лишь Моуринью по числу побед в "Челси" в дебютном сезоне. | http://soccernews.ru
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