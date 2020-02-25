Фанаты "Наполи" спели для Месси песни про Марадону
Болельщики "Наполи" бурно отреагировали на прибытие футболистов "Барселоны" в Неаполь, сообщает AS.
Увидев нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, итальянские фанаты скандировали "Диего, Диего" в честь бывшего форварда "Наполи" Диего Марадоны. Кроме того, болельщики пели песни о Марадоне и кричали "Месси, Месси!"
В целом отношение к Месси в Неаполе было положенительным.
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Наполи" - "Барселона" состоится 25 февраля.
Не пропустите: Сетьен поделился мнением о предстоящем матче "Барселоны" с "Наполи". | http://soccernews.ru
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