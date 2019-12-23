Фанаты "Наполи" угрожали поубивать футболистов в конце матча с "Сассуоло"

Болельщики "Наполи" радикальным образом мотивировали игроков своей команды в концовке матча 17-го тура Серии А против "Сассуоло".

На 86-й минуте при счёте 1:1 фанаты неаполитанцев начали петь "Если вы не выиграете, мы вас убьём".

Футболисты, по всей видимости, решили не испытывать судьбу, проверяя серьёзность намерений тифози, и вырвали победу на четвёртой компенсированной минуте.

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