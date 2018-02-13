Фанаты не включили Роналду в символическую сборную "Реала" и ПСЖ

Посетители сайта Marca определили символическую сборную из игроков "Реала" и ПСЖ, которые в среду сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в нее не вошел нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.

Сборная "Реала" и "ПСЖ" выглядит следующим образом:

Кейлор Навас - Дани Алвес, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело - Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич - Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар.

Матч "Реал" - ПСЖ начнется в 22:45 мск.

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