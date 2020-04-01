Фанаты "Немана" призывают людей не ходить на стадионы и остановить чемпионат Беларуси

Теги неман гродно

Фанаты "Немана" призывают людей не ходить на стадионы и остановить чемпионат Беларуси

Болельщики гродненского "Немана" призвали горожан не посещать матчи команды и не ходить на стадион, чтобы добиться приостановки сезона из-а пандемии коронавируса. Об этом сообщает tut.by.

Напомним, что все футбольные чемпионаты, кроме Беларусского отменены из-за угрозы заражения.

"Мы, болельщики ФК "Неман", хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное - здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!" - говорится в обращении.

По последним данным, зарегистрировано 859 701 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Скончались 42 340 человек, выздоровели - 178 333. 

А еще: "Неман" обыграл "Витебск" в матче чемпионата Беларуси| http://soccernews.ru
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