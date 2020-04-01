Фанаты "Немана" призывают людей не ходить на стадионы и остановить чемпионат Беларуси
Болельщики гродненского "Немана" призвали горожан не посещать матчи команды и не ходить на стадион, чтобы добиться приостановки сезона из-а пандемии коронавируса. Об этом сообщает tut.by.
Напомним, что все футбольные чемпионаты, кроме Беларусского отменены из-за угрозы заражения.
"Мы, болельщики ФК "Неман", хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное - здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!" - говорится в обращении.
По последним данным, зарегистрировано 859 701 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Скончались 42 340 человек, выздоровели - 178 333.
А еще: "Неман" обыграл "Витебск" в матче чемпионата Беларуси| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА пошутил над футболистами в день смеха
-
Жена Зе Луиша поделилась необычными упражнением с использованием туалетной бумаги
-
Руководство "Тоттенхэма" уверено, что сохранит Харри Кейна
-
Супруга Карпина пошутила над аппетитом тренера
-
Аршавин назвал лучших тренеров в карьере
-
"Эвертон" хочет купить Рэмзи и Бэйла этим летом
-
1
Де Брюйне решил продлить карьеру на два года
-
Роман Еременко стал лучшим игроком "Ростова" в феврале и марте
-
Дибала отметил, что коронавирус отнюдь не ерунда
-
Клубы АПЛ не торопятся снижать зарплаты футболистам на фоне коронавируса
-
Фанаты "Немана" призывают людей не ходить на стадионы и остановить чемпионат Беларуси
-
1
В "Реале" уверены, что сезон восстановить не удастся
-
ПСЖ нашел замену Кавани
-
Аршавин рассказал, о чем жалеет за карьеру в "Арсенале"
-
Одноклубник Иньесты заразился коронавирусом
-
Слуцкий рассказал, как "Рубин" поддерживает форму в условиях карантина
-
Геркус призвал россиян не нервничать из-за коронавируса
-
1
Главные новости дня: 31 марта
-
Евсеев сравнил "Уфу" с ЦСКА
-
"Реал" решил избавиться от Хамеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20