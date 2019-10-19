Фанаты "Ниццы" жёстко потроллили Неймара
Болельщики "Ниццы" поиздевались над форвардом ПСЖ Неймаром во время матча 10-го тура французской Лиги 1.
Фанаты на трибунах адресовали бразильцу баннер с надписью: "Неймар - Отей: две девушки, один стакан".
Предположительно, футболиста сравнили с известным французским актёром Даниэлем Отеем, намекая на его симуляции.
Что касается второй части надписи, то, скорее всего, речь идёт о названии бразильского порноролика, в котором есть сцена с копрофагией.
Напомним, что ПСЖ разгромил "Ниццу" со счётом 4:1, а Неймар пропускал матч из-за травмы.
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