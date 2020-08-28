Фанаты "Ньюэллз Олд Бойз" хотят убедить Месси вернуться в родной клуб

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Фанаты "Ньюэллз Олд Бойз" хотят убедить Месси вернуться в родной клуб

Болельщики "Ньюэллз Олд Бойз" организуют акцию, цель которой - посодействовать возвращению в клуб нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

По информации Marca, фанаты аргентинской команды устроят парад, чтобы убедить капитана "сине-гранатовых" вернуться в родную команду.

33-летний форвард находился в системе "Ньюэллз" с 1995 по 2000 год, после чего его переманила "Барселона".

Среди европейских клубов наибольшие шансы заполучить Месси имеют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Не пропустите: ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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