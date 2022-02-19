Фанаты "Ньюкасла" потроллили Зума из-за скандала с кошкой

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Фанаты "Ньюкасла" потроллили Зума из-за скандала с кошкой

Фото инстаграм Курта Зума

Болельщики "Ньюкасла" устроили акцию против защитника "Вест Хэма" Курта Зума во время очного матча команд.

Напомним, что француз избил свою кошку. Ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

Фанаты "сорок" пришли на стадион с игрушками в виде надувных кошек. Также они освистывали Зума при каждом касании мяча и скандировали: "Эй, Зума, я хочу знать, как ты ударил кошку".

Не пропустите: Вице-президент "Вест Хэма": "Я шокирована поведением Зума. Оштрафовали его на максимально возможную сумму". | http://soccernews.ru
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